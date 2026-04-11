Reabertura do Estreito de Ormuz era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e TeerãArquivo/AFP
A informação é divulgada enquanto Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad, no Paquistão.
Dois destróieres com mísseis guiados da Marinha dos EUA passaram pelo estreito sem incidentes, segundo o 'The Wall Street Journal', citando três autoridades americanas. A operação foi realizada sem coordenação com as autoridades iranianas, informou o site americano Axios.
"Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer o trabalho por conta própria", acrescentou.
O Irã havia bloqueado a passagem da maioria das embarcações pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro. Teoricamente, a reabertura dessa rota era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e Teerã, anunciado na terça-feira.
O trânsito dos dois navios americanos visa a transmitir confiança às embarcações mercantes a navegarem pelo estreito, observou o Axios.
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