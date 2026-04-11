Reabertura do Estreito de Ormuz era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e Teerã - Arquivo/AFP

Reabertura do Estreito de Ormuz era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e TeerãArquivo/AFP

Publicado 11/04/2026 13:39

Washington - Dois navios de guerra dos Estados Unidos atravessaram o Estreito de Ormuz, informou a imprensa norte-americana, a primeira passagem desse tipo desde o início da guerra com o Irã. A iniciativa marca o esforço do governo para "desbloquear" essa via vital para o comércio global de petróleo e gás, afirmou Donald Trump neste sábado, 11.



A informação é divulgada enquanto Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad, no Paquistão.



Dois destróieres com mísseis guiados da Marinha dos EUA passaram pelo estreito sem incidentes, segundo o 'The Wall Street Journal', citando três autoridades americanas. A operação foi realizada sem coordenação com as autoridades iranianas, informou o site americano Axios.

Trump declarou neste sábado que os Estados Unidos haviam iniciado "o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.



"Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer o trabalho por conta própria", acrescentou.



O Irã havia bloqueado a passagem da maioria das embarcações pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro. Teoricamente, a reabertura dessa rota era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e Teerã, anunciado na terça-feira.



O trânsito dos dois navios americanos visa a transmitir confiança às embarcações mercantes a navegarem pelo estreito, observou o Axios.