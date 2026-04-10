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Votação acontece no próximo domingo (12)
Número de mortos em ataque israelense no Líbano sobe a 357
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