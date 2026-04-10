Keir Starmer não costuma criticar Trump publicamenteToby Melville / AFP/ Agência O Dia
Primeiro-ministro do Reino Unido diz estar 'farto' de Trump e de Putin
Comentário foi uma demonstração de frustração por parte de Keir Starmer
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