Medida foi confirmada pela primeira-ministra Sanae Takaichi em publicação no XAFP
Japão anuncia nova liberação de reservas de petróleo em meio a tensões no Oriente Médio
Medida prevê uso de estoque equivalente a 20 dias de consumo a partir de maio, enquanto governo busca diversificar fornecedores
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Tripulação da Artemis II está a poucas horas do pouso na Terra após missão lunar
Etapa crítica envolve temperaturas de até 2.700°C e minutos sem comunicação
EUA e Irã se preparam para negociações de paz em meio a cessar-fogo sob pressão
Tensões com ataques de Israel e ameaça no Estreito de Ormuz colocam em risco diálogo previsto para sábado (11)
Rússia e Ucrânia concordam com trégua de dois dias para feriado da Páscoa ortodoxa
Combates serão suspensos no sábado e no domingo
Trump ameaça Irã sobre 'pedágio' em Ormuz: 'Caso já cobrem, melhor parar'
Primeiro-ministro do Reino Unido defende plano prático para estreito após conversa com líder norte-americano
Países do Atlântico Sul defendem região livre de guerra e arma nuclear
Documento final do encontro declara compromissos com a paz
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