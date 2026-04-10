Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, e o presidente dos EUA, Donald TrumpAFP
EUA e Irã se preparam para negociações de paz em meio a cessar-fogo sob pressão
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Delegação do Irã chega ao Paquistão para negociações com os EUA
Conversa de paz só irá inicias caso sejam aceitas as 'precondições' de Teerã
Líbano: Negociações com Israel vão começar na 3ª-feira em Washington
Encontro foi marcado por ligação telefônica entre representantes dos dois países nos EUA
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Trump reforça apoio econômico dos EUA a Viktor Orbán antes de eleições na Hungria
Votação acontece no próximo domingo (12)
Número de mortos em ataque israelense no Líbano sobe a 357
A ofensiva ocorreu menos de 24 horas após o anúncio de cessar-fogo
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