Trump declarou apoio a Orban em postagem na rede Truth SocialAFP
Trump reforça apoio econômico dos EUA a Viktor Orbán antes de eleições na Hungria
Votação acontece no próximo domingo (12)
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Número de mortos em ataque israelense no Líbano sobe a 357
A ofensiva ocorreu menos de 24 horas após o anúncio de cessar-fogo
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Comentário foi uma demonstração de frustração por parte de Keir Starmer
Macron e papa Leão XIV discutem guerra no Oriente Médio em encontro no Vaticano
Foi o primeiro encontro do Francês com o norte-americano
Trump: 'Única razão pela qual iranianos estão vivos hoje é para negociar'
Declaração do presidente dos EUA ocorre em meio ao cessar-fogo