Khariton, o gato russo que vem chamando a atenção de seguidores no Instagram - Reprodução/Instagram

Khariton, o gato russo que vem chamando a atenção de seguidores no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 10/04/2026 16:17

Um gato russo conhecido nas redes como “gato Nostradamus” virou fenômeno digital ao “responder” perguntas sobre o futuro da humanidade. Khariton já soma mais de um milhão de seguidores no Instagram e aparece em vídeos pressionando botões espalhados em um tapete para interagir com a tutora.



Nas gravações, o tutor faz perguntas e o animal só se move após o fim da fala, o que leva internautas a acreditarem que ele compreende a linguagem humana e “pensa” antes de responder. Esse comportamento ajudou a consolidar o apelido inspirado no famoso vidente.



Além de respostas diretas, como “sim” ou “não”, Khariton também combina botões para formar frases. Com isso, o gato “conversa” com seguidores, descreve emoções e até cria pequenas histórias, o que impulsiona ainda mais o engajamento.



Com a popularidade em alta, os fãs passaram a desafiar o felino com perguntas ousadas. Em uma delas, ele foi questionado sobre a previsão atribuída à vidente Baba Vanga, que indicaria o fim do mundo em abril de 2026. Em resposta, Khariton apertou o botão “não” duas vezes, afastando o temor imediato.

Nem tudo, porém, foi positivo. Segundo o felino, o mundo deve acabar em algum momento de 2027 — declaração que aumenta ainda mais a repercussão dos vídeos.



O gato também opinou sobre política internacional. Ao ser perguntado se o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deixaria o poder no verão de 2026, indicou que não. Em seguida, porém, sugeriu que o líder não permaneceria no cargo por muito tempo, sem dar detalhes.



As “previsões” vão além. Khariton apontou que uma cura para o diabetes tipo 1 pode surgir, afirmou que cientistas devem encontrar formas de interromper o envelhecimento e descartou uma nova pandemia no curto prazo.



Por fim, ao ser questionado se a inteligência artificial seria o “anticristo”, o gato deu uma resposta ambígua: primeiro indicou “sim” e depois mudou para “não”, o que gerou debates entre os seguidores.



Apesar do tom curioso e bem-humorado, especialistas ressaltam que esse tipo de comportamento costuma resultar de treinamento e associação de estímulos. Ainda assim, o “gato Nostradamus” segue conquistando fãs.