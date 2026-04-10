Em fevereiro, governo indicou que lei daria às plataformas 48 horas para retirar imagens íntimasFernando Frazão / Agência Brasil
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