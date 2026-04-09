Presidente criticou a suposta cobrança de pedágio do Irã para que petroleiros possam atravessar o Estreito de Ormuz - AFP

Presidente criticou a suposta cobrança de pedágio do Irã para que petroleiros possam atravessar o Estreito de OrmuzAFP

Publicado 09/04/2026 20:32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a suposta cobrança de pedágio do Irã para que petroleiros possam atravessar o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, em publicação nesta quinta-feira, 9, na Truth Social.



"Há relatos de que o Irã está cobrando taxas a petroleiros navegando pelo Estreito de Ormuz. É melhor que não estejam e, se estiverem, é melhor que parem agora!", escreveu o republicano.



Até o momento, não há detalhes públicos sobre eventual mecanismo de cobrança, valores ou como seria aplicada esse pedágio a navios no Estreito de Ormuz, apesar de relatos de que o Irã estaria cobrando até US$ 2 milhões por navio. Na última quarta (08), Trump havia dito que os Estados Unidos ajudarão o Irã a desafogar o tráfego acumulado na passagem marítima e até sugeriu uma "joint venture" ao lado de Teerã.



Em publicação separada, Trump ainda defendeu sua declaração de vitória contra o Irã, ao criticar um artigo editorial do Wall Street Journal que classificou sua declaração como "prematura". "Não há nada prematuro sobre isso! Graças a mim, o Irã JAMAIS TERÁ UMA ARMA NUCLEAR e, rapidamente, veremos o petróleo voltando a circular, com ou sem a ajuda iraniana, que, para mim, não faz a menor diferença", disse o presidente americano.



Apesar do cessar-fogo firmado entre os dois países, os vizinhos do Irã Golfo Pérsico já emitiram alertas sobre a chegada de mísseis vindos do regime persa. O Kuwait condenou nesta quinta-feira publicamente os ataques da República Islâmica contra suas instalações petrolíferas, afirmando que eles são "uma flagrante violação de sua soberania e de seu espaço aéreo, bem como uma violação evidente do direito internacional".



Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que a continuidade desses ataques mina os esforços regionais e internacionais que resultaram no cessar-fogo.

Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou na noite desta quinta-feira, 9, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo de cessar-fogo no Irã, afirmando que estão "na próxima etapa" para encontrar uma solução para o conflito.



De acordo com um comunicado publicado pelo governo britânico, Starmer - que está no Catar - falou sobre as discussões com líderes e militares da região do Golfo sobre a "necessidade de estabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz". Os dois líderes discutiram a necessidade de um plano "prático" para que o tráfego de navios volte a fluir "o mais rápido possível".



O fluxo de navios no Estreito de Ormuz ainda não foi completamente restabelecido. De acordo com a S&P Market Intelligence, apenas cinco passaram pela via na quarta-feira, enquanto a empresa de rastreamento de embarcações MarineTraffic informou que mais de 400 embarcações permanecem encalhadas no local. Hoje, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que a gestão do estreito "será levada a uma nova fase", mas sem conceder detalhes.



Trump e Starmer concordaram em conversar novamente em breve, ainda segundo o comunicado do governo britânico.