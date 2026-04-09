Trump disse que os líderes do Irã se mostravam "muito mais razoáveis" em privadoAFP
Trump afirma estar 'muito otimista' sobre acordo com Irã
Segundo a NBC News, o presidente americano afirmou que 'se não alcançarem um acordo, será muito doloroso para o Irã'
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Países da UE se comprometem a ajudar na liberação de Ormuz, se necessário
Secretário-geral da Otan afirmou que a aliança militar está disposta a atuar em eventual missão no estreito
Dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses, alerta OMS
Américas registraram mais de 13 milhões de casos da doença em 2024
Guerra no Irã pode levar 45 milhões de pessoas à insegurança alimentar, aponta FMI
Diretora-geral do Fundo fez o alerta
Cientistas chocados: objeto de 2 mil anos pode ser o primeiro computador da história
Encontrado no fundo do mar, o Mecanismo de Anticítera intriga pesquisadores por sua tecnologia avançada — capaz de prever eventos astronômicos muito antes da era moderna
Netanyahu anuncia negociações diretas com Líbano, que devem começar na próxima semana nos EUA
Primeira reunião está prevista para ocorrer em Washington
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