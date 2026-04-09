Netanyahu busca desarmar o Hezbollah e firmar um acordo de paz com o LíbanoAFP
Netanyahu anuncia negociações diretas com Líbano, que devem começar na próxima semana nos EUA
Primeira reunião está prevista para ocorrer em Washington
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