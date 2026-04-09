França é um ponto de partida para migrantes que esperam chegar ao Reino UnidoAFP
Quatro migrantes morrem ao tentar travessia entre França e Reino Unido
Dois homens e duas mulheres foram arrastados pela correnteza
Rússia e Ucrânia concordam com trégua de dois dias para feriado da Páscoa ortodoxa
Combates serão suspensos no sábado e no domingo
Trump ameaça Irã sobre 'pedágio' em Ormuz: 'Caso já cobrem, melhor parar'
Primeiro-ministro do Reino Unido defende plano prático para estreito após conversa com líder norte-americano
Países do Atlântico Sul defendem região livre de guerra e arma nuclear
Documento final do encontro declara compromissos com a paz
Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop, aos 68 anos
Artista foi fundamental para formatar o som do gênero com a música Planet Rock
Trump afirma estar 'muito otimista' sobre acordo com Irã
Segundo a NBC News, o presidente americano afirmou que 'se não alcançarem um acordo, será muito doloroso para o Irã'
Países da UE se comprometem a ajudar na liberação de Ormuz, se necessário
Secretário-geral da Otan afirmou que a aliança militar está disposta a atuar em eventual missão no estreito
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