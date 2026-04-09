Afrika também ficou conhecido por ter criado as bases para surgimento do miami bass e freestyle - Redes Sociais / Reprodução

Afrika também ficou conhecido por ter criado as bases para surgimento do miami bass e freestyleRedes Sociais / Reprodução

Publicado 09/04/2026 19:22

O rapper e DJ americano Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop, morreu nesta quinta-feira (9), aos 68 anos, por complicações de um câncer. A informação é do site TMZ.

Nascido Lance Taylor, em Nova York, no fim dos anos 1950, ele adotou o nome Afrika Bambaataa após fazer uma viagem para o continente africano no início dos anos 1970, época em que ele fundou a ONG Zulu Nation, movimento internacional de conscientização sobre o hip hop.

O artista foi fundamental para formatar o som do gênero com a música Planet Rock, de 1982, feita com o grupo Soulsonic Force.

Também teve destaque com a faixa World Destruction, concebida no auge da Guerra Fria em parceria com John Lydon, ex-cantor dos Sex Pistols. A parceria foi lançada sob o nome Time Zone.

Bambaataa e outras estrelas da música trabalharam no álbum antiapartheid Sun City com Steven Van Zandt, Joey Ramone, Run-D.M.C., Lou Reed, U2 e outros.

Ele também ficou conhecido por ter criado as bases para surgimento do miami bass e freestyle, ritmos que influenciaram o funk carioca na década de 90.

Bambaataa tinha relação especial com o Brasil. Em 2008, se apresentou na Virada Cultural, em São Paulo. Em 2010, abriu sua turnê brasileira no Circo Voador, numa noite com Marcelo D2 e Mr Catra. No ano seguinte, voltou para o Rock in Rio 2011, para show no Palco Sunset. Em 2016, fez participação no clipe Tambor, de Fernanda Abreu, do álbum Amor Geral.

Nos últimos anos de sua vida, o rapper foi acusado por vários homens de abuso sexual ocorrido nas décadas de 1980 e 1990.