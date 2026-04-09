Afrika também ficou conhecido por ter criado as bases para surgimento do miami bass e freestyleRedes Sociais / Reprodução
Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop, aos 68 anos
Artista foi fundamental para formatar o som do gênero com a música Planet Rock
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Trump afirma estar 'muito otimista' sobre acordo com Irã
Segundo a NBC News, o presidente americano afirmou que 'se não alcançarem um acordo, será muito doloroso para o Irã'
Países da UE se comprometem a ajudar na liberação de Ormuz, se necessário
Secretário-geral da Otan afirmou que a aliança militar está disposta a atuar em eventual missão no estreito
Dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses, alerta OMS
Américas registraram mais de 13 milhões de casos da doença em 2024
Guerra no Irã pode levar 45 milhões de pessoas à insegurança alimentar, aponta FMI
Diretora-geral do Fundo fez o alerta
Cientistas chocados: objeto de 2 mil anos pode ser o primeiro computador da história
Encontrado no fundo do mar, o Mecanismo de Anticítera intriga pesquisadores por sua tecnologia avançada — capaz de prever eventos astronômicos muito antes da era moderna