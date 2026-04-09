O Mecanismo de AnticíteraReprodução
Descoberto perto da ilha de Anticítera, na Grécia, o mecanismo possui engrenagens complexas que permitem:
Calcular ciclos do céu
Antecipar eclipses
Tudo isso muito antes da tecnologia moderna existir.
Cientistas ainda tentam explicar
Mas até hoje, ninguém sabe ao certo quem o criou — embora nomes como Arquimedes sejam frequentemente citados.
Se confirmado, o Mecanismo de Anticítera mostra que civilizações antigas podem ter sido muito mais avançadas do que imaginamos.
E levanta uma dúvida inquietante: o que mais a história ainda não revelou?
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