O Mecanismo de Anticítera - Reprodução

O Mecanismo de AnticíteraReprodução

Publicado 09/04/2026 14:26

Rio - Um artefato antigo encontrado no fundo do mar está intrigando cientistas — e pode mudar tudo o que sabemos sobre tecnologia.

Chamado de Mecanismo de Anticítera, o objeto tem mais de 2 mil anos e funciona como uma espécie de máquina capaz de prever eventos astronômicos.

Tecnologia impossível para a época?



Descoberto perto da ilha de Anticítera, na Grécia, o mecanismo possui engrenagens complexas que permitem:

Prever fases da Lua

Calcular ciclos do céu

Antecipar eclipses



Tudo isso muito antes da tecnologia moderna existir.



Cientistas ainda tentam explicar

Pesquisas recentes reforçam a ideia de que o artefato é um computador analógico primitivo.



Mas até hoje, ninguém sabe ao certo quem o criou — embora nomes como Arquimedes sejam frequentemente citados.

Por que isso importa?



Se confirmado, o Mecanismo de Anticítera mostra que civilizações antigas podem ter sido muito mais avançadas do que imaginamos.



E levanta uma dúvida inquietante: o que mais a história ainda não revelou?