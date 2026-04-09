O Mecanismo de AnticíteraReprodução

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Rio - Um artefato antigo encontrado no fundo do mar está intrigando cientistas — e pode mudar tudo o que sabemos sobre tecnologia.
Chamado de Mecanismo de Anticítera, o objeto tem mais de 2 mil anos e funciona como uma espécie de máquina capaz de prever eventos astronômicos.
Tecnologia impossível para a época?

Descoberto perto da ilha de Anticítera, na Grécia, o mecanismo possui engrenagens complexas que permitem:
Prever fases da Lua
Calcular ciclos do céu
Antecipar eclipses

Tudo isso muito antes da tecnologia moderna existir.

Cientistas ainda tentam explicar
Pesquisas recentes reforçam a ideia de que o artefato é um computador analógico primitivo.

Mas até hoje, ninguém sabe ao certo quem o criou — embora nomes como Arquimedes sejam frequentemente citados.
Por que isso importa?

Se confirmado, o Mecanismo de Anticítera mostra que civilizações antigas podem ter sido muito mais avançadas do que imaginamos.

E levanta uma dúvida inquietante: o que mais a história ainda não revelou?