Mulher de Michael confirmou o falecimento em sua conta no Instagram - Reprodução / Instagram

Mulher de Michael confirmou o falecimento em sua conta no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 09:11 | Atualizado 09/04/2026 09:12

O ator Michael Patrick morreu nesta quarta-feira (8), aos 35 anos. O artista foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em 2023. A mulher do intérprete, Naomi Sheehan, confirmou o falecimento em sua conta no Instagram.

"Já foi dito mais de uma vez que Mick foi uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, não apenas nos últimos anos durante sua doença, mas em todos os dias de sua vida. Ele viveu uma vida tão plena quanto qualquer ser humano pode viver. Alegria, muita energia, riso contagiante. Um gigante ruivo", escreveu Naomi Sheehan.







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Michael participou de um episódio da série "Game of Thrones", na sexta temporada, intitulado "The Broken Man", além de integrar o elenco da série policial "Blue Lights". Também se destacou no teatro no Reino Unido, tendo vencido, em 2025, o prêmio "The Stage Awards" pela criação e atuação em "A Tragédia de Richard III", uma adaptação da obra de William Shakespeare.

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurológica progressiva e degenerativa que afeta os neurônios responsáveis pelo controle dos músculos voluntários, como andar, falar, engolir e respirar. Geralmente surge entre 55 e 75 anos, com sobrevida média de 3 a 5 anos

A ELA é uma doença rara que ocorre, em média, em cerca de 1/50.000 pessoas por ano. Na grande maioria dos casos, a causa é desconhecida.

Diagnosticado em 2023, Michael Patrick já enfrentava as consequências da doença. Embora não haja cura, existem tratamentos capazes de retardar sua progressão. Em fevereiro, o ator Eric Dane, conhecido por seus papéis nas séries "Grey’s Anatomy" e "Euphoria", também faleceu aos 53 anos em decorrência da esclerose lateral amiotrófica (ELA).