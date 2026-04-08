Dentro da sacola doada por engano estavam 43,2 gramas de maconha e 3.700 dólares neozelandeses (o equivalente a R$ 11 mil)Divulgação
Jovens doam por engano sacola com maconha e dinheiro para a caridade
Caso aconteceu na Nova Zelândia, onde o consumo recreativo e a venda da droga são proibidos por lei
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Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem armas ao Irã
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