Dentro da sacola doada por engano estavam 43,2 gramas de maconha e 3.700 dólares neozelandeses (o equivalente a R$ 11 mil) - Divulgação

Dentro da sacola doada por engano estavam 43,2 gramas de maconha e 3.700 dólares neozelandeses (o equivalente a R$ 11 mil)Divulgação

Publicado 08/04/2026 16:31

Dois adolescentes deixaram por engano uma mochila com maconha e dinheiro em uma área de doações em frente a uma obra de caridade, na Nova Zelândia. A dupla ainda retornou ao local, em desespero, para tentar recuperá-la, segundo informou a polícia.

De acordo com as autoridades, um voluntário percebeu um cheiro forte vindo da mochila e decidiu verificar o conteúdo. Dentro, ele encontrou sacos plásticos com 43,2 gramas de maconha, além de 3.700 dólares neozelandeses — cerca de R$ 11 mil.

O caso ocorreu na região de Southland, no sul do país. A polícia não divulgou o endereço exato da loja para preservar a segurança dos funcionários.

Ainda conforme a polícia, os adolescentes haviam deixado a mochila no local enquanto aguardavam o conserto de um carro em uma oficina próxima. Pouco depois, voltaram visivelmente nervosos, o que levou os responsáveis pelo estabelecimento a acionar a polícia.

Durante a abordagem, os agentes também encontraram no carro dos jovens uma pistola de ar comprimido — cujo porte por menores de 18 anos exige licença e supervisão —, um scanner policial e mais dinheiro.

Embora possuir um scanner policial não seja ilegal no país, o uso ou a divulgação de informações obtidas por meio do equipamento pode configurar crime. Já o consumo recreativo e a venda da droga são proibidos por lei.

A polícia não informou quais acusações foram aplicadas nem se os adolescentes já compareceram perante à Justiça. Pela legislação local, há restrições sobre a divulgação de detalhes em casos envolvendo menores, que geralmente são julgados por um tribunal específico.