Organização ressalta urgência de medidas diplomáticas e diálogo para conter escalada do conflito na região - AFP

Organização ressalta urgência de medidas diplomáticas e diálogo para conter escalada do conflito na regiãoAFP

Publicado 08/04/2026 14:36

As Nações Unidas "condenam veementemente os ataques israelenses" no Líbano que causaram inúmeras vítimas nesta quarta-feira (8), afirmou o porta-voz adjunto do secretário-geral.

"A ONU condena veementemente a perda de vidas civis", disse Farhan Haq a jornalistas, e pediu que se aproveite "a oportunidade oferecida pelo cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã" para evitar mais mortes.