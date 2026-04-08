Organização ressalta urgência de medidas diplomáticas e diálogo para conter escalada do conflito na regiãoAFP
ONU 'condena veementemente' ataques israelenses no Líbano
Porta-voz adjunto pede aproveitamento do cessar-fogo entre EUA e Irã para impedir novas mortes de civis
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Conflito no Irã derruba produção de petróleo e gás da Exxon e Shell no 1º trimestre
Empresas enfrentam impactos de fechamento do Estreito de Ormuz e ataques a ativos no Catar e Emirados
Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem armas ao Irã
Presidente dos EUA afirmou que o efeito será imediato
Kuwait relata ataques iranianos com drones após início de cessar-fogo com os EUA
Emirados Árabes também registram interceptações horas depois do anúncio da trégua
Grécia proibirá acesso a redes sociais para menores de 15 anos
Medida foi anunciada pelo primeiro-ministro em vídeo do Tiktok
Navios voltar a atravessar Estreito de Ormuz após anúncio de trégua
Dados da MarineTraffic indicam primeiras passagens na rota estratégica
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