Tráfego por essa via, que movimenta 20% do comércio mundial de petróleo e gás, despencou desde o início da guerraReprodução
Navios voltar a atravessar Estreito de Ormuz após anúncio de trégua
Dados da MarineTraffic indicam primeiras passagens na rota estratégica
Nova variante da Covid-19 se espalha nos EUA e preocupa autoridades
Subvariante BA.3.2, apelidada de 'Cicada', já foi identificada em 23 países, mas ainda não há evidências de maior gravidade da doença
Meta apresenta o Muse Spark, novo modelo de inteligência artificial
Ferramenta auxilia na saúde, respondendo dúvidas de maneira detalhada, incluindo questões envolvendo imagens e tabelas
Líbano convoca comunidade internacional a deter ataques de Israel
Postagem na plataforma X afirma que agressões ao país ameaçam a estabilidade na região
Jovens doam por engano sacola com maconha e dinheiro para a caridade
Caso aconteceu na Nova Zelândia, onde o consumo recreativo e a venda da droga são proibidos por lei
Netanyahu diz que cessar-fogo não encerra guerra e que Israel segue com o 'dedo no gatilho'
Primeiro-ministro de Israel reiterou que combate ao Hezbollah vai prosseguir
ONU 'condena veementemente' ataques israelenses no Líbano
Porta-voz adjunto pede aproveitamento do cessar-fogo entre EUA e Irã para impedir novas mortes de civis
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