Muse Sparks é a aposta da Meta para o mercado de inteligência artificial - Reprodução

Muse Sparks é a aposta da Meta para o mercado de inteligência artificialReprodução

Publicado 08/04/2026 19:06

São Paulo - A Meta apresentou nesta quarta-feira, 8, o Muse Sparks, seu novo modelo de inteligência artificial, o primeiro a ser desenvolvido pelo Laboratório de Superinteligência da empresa.

O Muse Sparks é o primeiro lançamento da série Muse e é descrito pela própria Meta como "pequeno e rápido", mas capaz de raciocinar sobre "questões complexas em ciência, matemática e saúde".

Uma das funcionalidades do novo modelo é o modo "contemplativo", em que diferentes "agentes" realizam uma mesma tarefa ao mesmo tempo. De acordo com a Meta, essa ferramenta permite que a Muse Sparks bata de frente com outros modelos mais avançados, como o Deep Think, do Gemini (Google), e GPT Pro, do Chat GPT (OpenAI)

Além disso, o modelo também pode criar códigos para páginas de internet e mini-games e analisa imagens diversas. O Muse Sparks ainda auxilia na saúde, respondendo dúvidas de maneira detalhada, incluindo questões envolvendo imagens e tabelas.

"A saúde é um dos principais motivos pelos quais as pessoas recorrem à IA, por isso trabalhamos com uma equipe de médicos para desenvolver a capacidade do modelo de fornecer informações úteis sobre dúvidas e preocupações comuns de saúde", informou a empresa.

Este é o primeiro grande lançamento de um modelo de IA pela Meta em mais de um ano e é resultado de investimentos de bilhões de dólares para tentar alcançar outros programas de inteligência artificial.

"Nos últimos nove meses, a Meta Superintelligence Labs reconstruiu nossa infraestrutura de IA do zero, avançando mais rápido do que em qualquer ciclo de desenvolvimento que já havíamos realizado", informou um comunicado publicado no site da empresa.

O modelo já está disponível pelo site meta.ai e também no aplicativo Meta AI.