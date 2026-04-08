Muse Sparks é a aposta da Meta para o mercado de inteligência artificialReprodução
Meta apresenta o Muse Spark, novo modelo de inteligência artificial
Ferramenta auxilia na saúde, respondendo dúvidas de maneira detalhada, incluindo questões envolvendo imagens e tabelas
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