Donald Trump, presidente dos EUA AFP
"O país que fornecer armas militares ao Irã estará imediatamente sujeito a uma tarifa de 50% sobre todos os produtos que vender aos Estados Unidos, com efeito imediato. Não haverá exclusões ou isenções", disse Trump em sua plataforma Truth Social.
Ele também afirmou em outra publicação que seu governo está "negociando o alívio de tarifas e sanções com o Irã", horas depois de anunciar um cessar-fogo de duas semanas com Teerã, que concordou em reabrir temporariamente o Estreito de Ormuz.
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