Kuwait afirmou que ataques causaram 'danos materiais significativos a instalações petrolíferas'AFP
Kuwait relata ataques iranianos com drones após início de cessar-fogo com os EUA
Emirados Árabes também registram interceptações horas depois do anúncio da trégua
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'TACO': meme usado para provocar Trump volta a viralizar após presidente suspender ataques ao Irã
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Conflito começou em 28 de fevereiro
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