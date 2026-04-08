Presidente dos EUA, Donald Trump - AFP

Presidente dos EUA, Donald TrumpAFP

Publicado 08/04/2026 08:26 | Atualizado 08/04/2026 08:42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou na mira dos internautas e virou alvo de memes nas redes sociais nesta quarta-feira (8). O novo adiamento do ultimato contra o Irã, na terça-feira (7), fez a expressão "TACO" voltar a ser utilizada para se referir ao norte-americano.



O republicano suspendeu os ataques ao Irã e condicionou o cessar-fogo à abertura do Estreito de Ormuz, depois de afirmar que "toda uma civilização morrerá". O regime iraniano respondeu ao anúncio indicando que permitirá a reabertura do canal por um período inicial de duas semanas; porém, citou uma lista com dez condições para o fim da guerra.



As conversas com os EUA para um acordo de paz começarão na próxima sexta-feira (10), em Islamabad, no Paquistão, disse o Irã. A decisão de Trump foi vista por muitos como uma demonstração de fraqueza e acabou virando combustível para o humor na internet.

O termo TACO é a abreviação de "Trump Always Chickens Out", o que pode ser traduzido como "Trump sempre amarela", insinuando que o republicano costuma voltar atrás nas decisões radicais que anuncia.



A expressão foi usada pela primeira vez em março pelo jornal britânico "Financial Times" para falar do adiamento da imposição de tarifas extras de produtos da União Europeia importados pelos Estados Unidos.

Em seguida, espalhou por Wall Street (principal centro financeiro dos EUA), ganhando força como piada entre investidores e analistas de mercado.

O colunista Robert Armstrong também publicou o termo em um artigo da série Unhedged ("Sem cobertura"), onde apontava que o governo norte-americano demonstrava "baixa tolerância a pressões econômicas e do mercado", e que, diante de impactos negativos, tendia a voltar atrás. Ele chamou isso de "a teoria do Taco: Trump Always Chickens Out".



Em maio deste ano, Trump chegou a ficar irritado ao ser questionado sobre a expressão pela imprensa. "Você chama isso de amarelar? Isso é negociação", afirmou.

Veja:

Usuários do X (antigo Twitter) fizeram montagens mostrando o presidente servindo a iguaria para os líderes do regime iraniano.

As referências ao prato típico mexicano estão em quase todas as publicações com a expressão:

TACO TRUMP SHAT HIMSELF AGAIN LAST NIGHT.

pic.twitter.com/WWxEVe7nE1 — Donalda Trumpscum (@jamesconno93210) April 8, 2026