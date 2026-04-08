Presidente dos EUA, Donald TrumpAFP
O republicano suspendeu os ataques ao Irã e condicionou o cessar-fogo à abertura do Estreito de Ormuz, depois de afirmar que "toda uma civilização morrerá". O regime iraniano respondeu ao anúncio indicando que permitirá a reabertura do canal por um período inicial de duas semanas; porém, citou uma lista com dez condições para o fim da guerra.
As conversas com os EUA para um acordo de paz começarão na próxima sexta-feira (10), em Islamabad, no Paquistão, disse o Irã. A decisão de Trump foi vista por muitos como uma demonstração de fraqueza e acabou virando combustível para o humor na internet.
A expressão foi usada pela primeira vez em março pelo jornal britânico "Financial Times" para falar do adiamento da imposição de tarifas extras de produtos da União Europeia importados pelos Estados Unidos.
Em maio deste ano, Trump chegou a ficar irritado ao ser questionado sobre a expressão pela imprensa. "Você chama isso de amarelar? Isso é negociação", afirmou.
TACO TUESDAY pic.twitter.com/pSbmJuou9s— Jerry (@47istheDEVIL) April 7, 2026
April 7, 2026
TACO TRUMP SHAT HIMSELF AGAIN LAST NIGHT.— Donalda Trumpscum (@jamesconno93210) April 8, 2026
pic.twitter.com/WWxEVe7nE1
It's Taco Tuesday. pic.twitter.com/UvvgpDSfHr— JPShadowMan (@jpshadowman) April 7, 2026
Nah, it was just Taco Tuesday.— Mike M (@SombreroMike) April 7, 2026
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