Shehbaz Sharif pediu que o presidente dos EUA, Donald Trump, adie o prazo final para as negociações de paz com o Irã - Facebook / Reprodução

Shehbaz Sharif pediu que o presidente dos EUA, Donald Trump, adie o prazo final para as negociações de paz com o Irã Facebook / Reprodução

Publicado 07/04/2026 17:22 | Atualizado 07/04/2026 17:23

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu que o presidente dos EUA, Donald Trump, adie o prazo final para as negociações de paz com o Irã por mais duas semanas, em publicação nesta terça-feira (7) via X (antigo twitter).

"Os esforços diplomáticos para resolver pacificamente a atual guerra no Oriente Médio estão em progresso estável, forte e com potencial para levar a resultados significativos no futuro. Pedimos a extensão do prazo para permitir que a diplomacia siga seu curso", escreveu Sharif.

Além dos EUA, o chefe do governo paquistanês pediu que o Irã conceda a reabertura do Estreito de Ormuz pelo período correspondente de duas semanas como gesto de "boa fé" durante as negociações de paz. "Também pedimos que todas as partes cumpram um cessar-fogo geral por duas semanas para permitir que a diplomacia termine a guerra completamente, no interesse da paz e estabilidade de longo prazo na região", acrescentou.

Sharif marcou na publicação perfis de autoridades envolvidas nas negociações, incluindo Trump, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o enviado especial Steve Witkoff.

Do lado do Irã, foram marcados os perfis do presidente do país persa, Masoud Pezeshkian, do líder do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e do ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.