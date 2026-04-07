Shehbaz Sharif pediu que o presidente dos EUA, Donald Trump, adie o prazo final para as negociações de paz com o Irã Facebook / Reprodução
Paquistão pede que Trump adie prazo final de negociações com o Irã em duas semanas
Data fornecida pelo Presidente dos EUA se encerra no final desta terça (7)
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Modelo fatura quase R$ 40 mil por mês avaliando partes íntimas de seguidores
Britânica Jade Vow oferece opiniões sobre corpos masculinos e afirma que maioria dos clientes procura sinceridade e aumento de confiança
China e Rússia vetam resolução do Conselho de Segurança para desbloquear Estreito de Ormuz
A votação se deu por um placar de 11 a 2
Irã suspende negociações com EUA e descarta participar de cessar-fogo, diz jornal
Decisão ocorre em meio ao aumento das tensões na região, sem indicação imediata de retomada do diálogo
Ataques na Ucrânia e Rússia deixam 12 mortos, incluindo duas crianças
Quase todos os dias, desde o início da guerra, civis morrem em ataques aéreos russos
Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'
Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Estreito de Ormuz não deve ficar sujeita ao controle de um único país