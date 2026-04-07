Fumaça sobe após ataques a Teerã AFP
Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'
Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Estreito de Ormuz não deve ficar sujeita ao controle de um único país
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EUA lançam ataques contra Ilha de Kharg, centro de exportação de petróleo do Irã
Ofensiva ocorre horas antes do fim do prazo de Trump para acordo de cessar-fogo
Líder supremo do Irã está 'inconsciente e recebendo tratamento em Qom', diz jornal
'The Times' citou fontes da inteligência dos EUA e de Isarel para traçar quadro da saúde de Mojtaba Khamenei
Nasa divulga novas fotos após missão Artemis II sobrevoar a Lua; veja
Astronautas da Artemis II iniciam retorno à Terra
Rapper Offset, ex de Cardi B, é baleado em cassino
Artista foi ferido no estacionamento do complexo turístico Seminole Hard Rock
Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' esta noite
Medida acontece em meio ao prazo imposto por Washington para um acordo envolvendo a reabertura do Estreito de Ormuz
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