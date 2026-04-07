Segundo as autoridades, Offset foi encaminhado a um hospital da região com ferimentos leves - Instagram/Reprodução

Segundo as autoridades, Offset foi encaminhado a um hospital da região com ferimentos levesInstagram/Reprodução

Publicado 07/04/2026 10:51

São Paulo - O rapper Offset foi baleado na noite desta segunda-feira 6, nas proximidades de um cassino na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, o artista foi atingido durante um incidente próximo ao Seminole Hard Rock Hotel & Casino, que fica na cidade de Hollywood, na Flórida, e precisou ser encaminhado a um hospital da região.

De acordo com um representante, o músico está fora de perigo. "Ele está estável e sendo monitorado", afirmou ao portal. Ainda não há detalhes sobre o que motivou os disparos, e o caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

Segundo o TMZ, a polícia local detalhou que o chamado foi registrado por volta das 19h (horário local), após relatos de tiros na área de estacionamento com manobrista do complexo. A ocorrência resultou em uma vítima com ferimentos leves, que foi levada ao hospital.

As autoridades ainda informaram que a situação foi controlada rapidamente e que duas pessoas foram detidas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do ataque.

Trajetória no hip hop

Conhecido mundialmente como Offset, Kiari Kendrell Cephus ganhou destaque como integrante do trio Migos, ao lado de Quavo e Takeoff. O grupo alcançou enorme sucesso com hits como Bad and Boujee, que ultrapassou a marca de bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Além da carreira em grupo, o artista também construiu trajetória solo e chegou a ser indicado ao Grammy pela faixa Clout. Em 2022, o universo do hip hop foi marcado pela morte de Takeoff, ex-parceiro de grupo, também vítima de disparos.

Vida pessoal

Offset também ganhou destaque fora dos palcos por seu relacionamento com a cantora Cardi B, com quem foi casado por cerca de sete anos e teve três filhos. A separação foi anunciada em 2024.

Ao longo dos anos, o rapper também esteve envolvido em episódios com a polícia, incluindo detenções relacionadas a porte de arma e confusões públicas. Apesar disso, manteve relevância na cena musical e segue como um dos nomes conhecidos do rap norte-americano.