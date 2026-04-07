Polícia turca ainda investiga a motivação do ataque - X (antigo Twitter)/Reprodução

Polícia turca ainda investiga a motivação do ataqueX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/04/2026 08:15

São Paulo - Um tiroteio em frente ao prédio do Consulado de Israel em Istambul, na Turquia, nesta terça-feira, 7, deixou dois atiradores mortos e um policial ferido, informou a emissora turca Haberturk



Segundo o relato, os criminosos estavam com armas de cano longo. Durante a troca de tiros com a polícia, dois deles foram mortos e um terceiro suspeito foi preso. Um policial também ficou ferido no confronto.