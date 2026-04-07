Polícia turca ainda investiga a motivação do ataqueX (antigo Twitter)/Reprodução
Segundo o relato, os criminosos estavam com armas de cano longo. Durante a troca de tiros com a polícia, dois deles foram mortos e um terceiro suspeito foi preso. Um policial também ficou ferido no confronto.
#BREAKING: Shocking Gunfire Erupts Near Israeli Consulate in Istanbul – Chilling Video Captures Chaos! pic.twitter.com/hnIx6C5E9s— RB. (@rahul4bisht) April 7, 2026
A área ao redor do prédio foi rapidamente isolada. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou os motivos do ataque. O ministro da Justiça da Turquia, Akin Gurlek, afirmou que uma investigação já foi aberta. De acordo com a Haberturk, o consulado ocupa um ou dois andares do prédio, que tem vários pavimentos.
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