Manobra da Artemis II ao redor da Lua levou seis horasNasa/Divulgação
Artemis II completa volta ao redor da Lua após superar recorde de distância da Apollo 13
Espaçonave ficou sem comunicação com a Terra por 40 minutos
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