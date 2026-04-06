Polícia britânica divulgou imagem de uma câmera de segurança para encontrar a mulher considerada "culpada" pelo ato inusitadoReprodução
De acordo com as autoridades, a suspeita deixou o local logo após o ocorrido. Em seguida, após reclamação dos comerciantes, a polícia local divulgou imagens de câmeras de segurança e passou a buscar a identificação da mulher.
"Estamos tentando identificar o indivíduo na imagem da câmera de segurança, pois acreditamos que ele possa ter informações que ajudem em nossa investigação", disse Robert Watson, policial responsável pela investigação.
Além disso, a polícia solicitou que qualquer pessoa com informações entre em contato por telefone, pelo site oficial ou por meio de denúncia anônima.
Por meio de nota, um porta-voz da polícia reforçou o pedido de colaboração e detalhou o caso: “Estamos divulgando uma imagem de circuito interno de TV de uma pessoas com quem os policiais gostariam de conversar em relação a um ato de vandalismo em Banbury. No dia 25 de março, às 13h40, na loja The Range em Banbury, ela defecou em uma prateleira. Em seguida, deixou a loja.”
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