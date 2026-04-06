EUA resgatou segundo piloto do caça derrubado no IrãTobias Schwarz / AFP
Irã diz que resgate de piloto dos EUA foi operação de fachada para 'roubar urânio enriquecido'
Autoridades questionam versão de Trump sobre ação 'audaciosa' e afirmam ter 'dúvidas e incertezas'
Irã diz que resgate de piloto dos EUA foi operação de fachada para 'roubar urânio enriquecido'
Autoridades questionam versão de Trump sobre ação 'audaciosa' e afirmam ter 'dúvidas e incertezas'
PIX: Petro pede extensão de programa à Colômbia e 'zomba' de sanções dos EUA
Segundo presidente, ferramenta já não é uma arma contra o narcotráfico
Nasa transmitirá sobrevoo lunar da Artemis II; saiba onde assistir
Astronautas poderão observar os lados visíveis e ocultos da Lua
Ataque de Israel mata chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã
Ação acontece em meio a propostas preliminares de cessar-fogo
Irã e EUA recebem proposta de cessar-fogo e reabertura do Estreito de Ormuz
Iniciativa partiu de mediadores do Egito, do Paquistão e da Turquia, que esperam que a janela de 45 dias
Ataques aéreos matam ao menos 25 pessoas no Irã
Em Israel, cidades das regiões central e norte voltaram a ser atingidas pelo país persa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.