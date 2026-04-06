Major-general Majid Khademi ocupava posição de general morto por Israel em junhoReprodução/Redes sociais
A Guarda Revolucionária atribuiu o ataque aos Estados Unidos e a Israel. O comunicado não especificou onde Khademi foi morto. No entanto, vários ataques aéreos atingiram áreas residenciais ao redor da capital iraniana, Teerã, na madrugada desta segunda-feira.
Khademi assumiu o lugar do general Mohammad Kazemi, que foi morto por Israel na guerra de 12 dias em junho.
"A Guarda Revolucionária está atirando em civis e nós estamos eliminando os líderes terroristas", disse Katz. "Os líderes do Irã vivem com a sensação de serem alvos. Continuaremos a caçá-los um por um."
Katz acrescentou que Israel também havia "prejudicado gravemente" as indústrias siderúrgica e petroquímica do Irã.
"Continuaremos a destruir a infraestrutura nacional iraniana e a levar à erosão e ao colapso do regime terrorista, bem como à sua capacidade de promover o terror e atacar o Estado de Israel", afirmou.
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