Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado com drones e mísseis a base naval Mohammad Al-AhmadAFP / Reprodução
O exército disse ainda ter alvejado uma base dos Estados Unidos em Bubiyan, no Kuwait, onde, segundo os militares iranianos, há armazéns com munições e mísseis, e instalações de comunicações.
A Guarda disse também ter atingido, no sábado (4), instalações militares dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos, que "mataram ou feriram 25" pessoas. Paralelamente, foi alvejada uma embarcação comercial israelense no canal do porto de Jebel Ali, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "O navio está atualmente em chamas", disse a organização, segundo a Press TV.
Grupo afirmou ainda ter atingido uma zona industrial ligada ao exército israelense em Berseba, também no Sul do Israel, e alvos no Bahrein.