Petro já levantou dúvidas sobre "fraude" tramada pela empresa encarregada da pré-contagem dos votosAFP
Candidato de direita na Colômbia denuncia 'interceptações ilegais' do presidente
Gustavo Petro disse que opositor teve conversas com empresa que fará contagem dos votos nas próximas eleições
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Ataques israelenses deixam quatro mortos em Gaza
Pelo menos 715 pessoas morreram no território desde que cessar-fogo entrou em vigor, em outubro de 2025
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Duas pessoas morreram, dizem ONGs
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