Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAndrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 05/04/2026 13:52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste domingo (5), que acredita haver uma "boa chance" de alcançar um acordo com o Irã na segunda-feira (6), antes que termine o prazo de seu ultimato para que Teerã reabra o Estreito de Ormuz ou enfrente intensos bombardeios.

"Acho que há uma boa chance para amanhã, eles estão negociando agora", disse o mandatário republicano a um jornalista da Fox News.

"Se não fecharem um acordo, e rápido, estou considerando explodir tudo e assumir o controle do petróleo", acrescentou.