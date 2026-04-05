Governador da região de Leningrado, Aleksandr Drozdenko declarou que oleoduto não foi danificadoDivulgação/Leningrad Region
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