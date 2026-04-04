Exército israelense atacou fábricas petroquímicas no Irã, além de ter destruído 70% da capacidade de produção de aço do país persa - AFP

Exército israelense atacou fábricas petroquímicas no Irã, além de ter destruído 70% da capacidade de produção de aço do país persaAFP

Publicado 04/04/2026 21:25

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (4) que as forças armadas israelenses atacaram fábricas petroquímicas no Irã, além de terem destruído 70% da capacidade de produção de aço do país persa.



"Essas duas coisas são a máquina de dinheiro deles para financiar a guerra terrorista contra nós O Dia e contra o mundo inteiro. Continuaremos a esmagá-los, como prometi", afirmou Netanyahu em vídeo publicado no X (antigo twitter).

Mais cedo, o Irã reportou ter sofrido ataques próximos à usina nuclear de Bushehr, na região sudoeste do país. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grassi, lamentou os ataques e pediu "máxima contenção militar para evitar o risco de um acidente nuclear".