Policiais foram alertados sobre a presença de um homem em uma casa, mas na verdade era um boneco - Divulgação/Polícia de Laguna Beach

Policiais foram alertados sobre a presença de um homem em uma casa, mas na verdade era um bonecoDivulgação/Polícia de Laguna Beach

Publicado 04/04/2026 17:19 | Atualizado 04/04/2026 17:22

Uma história bizarra mobilizou esta semana a polícia da cidade de Laguna Beach, no estado da Califórnia (EUA). Agentes receberam uma ligação de emergência sobre um homem que se preparava para invadir uma casa. Ele foi descrito como um sujeito de casaco de moletom, óculos, cavanhaque e com uma garrafa de cerveja. Mas a história era bem diferente.



Ao chegarem ao local, os policiais "abordaram" o suposto invasor e logo perceberam que se tratava de um manequim usando óculos escuros, barba falsa e casaco, escondido parcialmente com um cobertor e uma garrafa de cerveja por cima.



O manequim aparentemente havia sido colocado ao lado da casa como uma brincadeira de 1º de abril.



"Sabemos que alguns de vocês vão aprontar pegadinhas épicas, mas lembrem-se: fingir uma emergência ou ligar para o 911 (telefone de emergência nos EUA) não é brincadeira. Cuidem-se, divirtam-se e não sejam bobos", escreveu a polícia de Laguna Beach nas redes sociais.



A pessoa que fez o telefonema "denunciando" o suposto invasor não foi identificada.