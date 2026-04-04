Policiais foram alertados sobre a presença de um homem em uma casa, mas na verdade era um bonecoDivulgação/Polícia de Laguna Beach
Ao chegarem ao local, os policiais "abordaram" o suposto invasor e logo perceberam que se tratava de um manequim usando óculos escuros, barba falsa e casaco, escondido parcialmente com um cobertor e uma garrafa de cerveja por cima.
O manequim aparentemente havia sido colocado ao lado da casa como uma brincadeira de 1º de abril.
"Sabemos que alguns de vocês vão aprontar pegadinhas épicas, mas lembrem-se: fingir uma emergência ou ligar para o 911 (telefone de emergência nos EUA) não é brincadeira. Cuidem-se, divirtam-se e não sejam bobos", escreveu a polícia de Laguna Beach nas redes sociais.
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