Quatro membros da tripulação da Artemis se preparam para orbitar a Lua pela primeira vez em mais de meio séculoAFP
Astronautas a caminho da Lua estão 'na metade do caminho', diz Nasa
Artemis II é a primeira missão tripulada da agência ao astro em mais de 50 anos
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'Continuaremos a esmagá-los, como prometi, afirmou o Ministro em vídeo
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Kuwait afirma estar interceptando ataques de mísseis e drones
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Caso aconteceu na cidade de Laguna Beach (EUA) e mereceu um puxão de orelha dos agentes nas redes sociais
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Um dos ataques danificou um dos principais hospitais da cidade, informou o Ministério da Saúde libanês
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