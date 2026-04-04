Ataque faz parte de nova ofensiva dos EUA contra o Irã - Redes Sociais / Reprodução

Ataque faz parte de nova ofensiva dos EUA contra o IrãRedes Sociais / Reprodução

Publicado 04/04/2026 20:53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (4), em nova em publicação no Truth Social, que "muitos dos líderes militares do Irã" que teriam conduzido os iranianos de forma "incompetente e imprudente", nas palavras dele, foram eliminados, juntamente com muitas outras pessoas, neste ataque massivo em Teerã".



Pelo menos uma pessoa morreu em um ataque com míssil em uma área residencial no norte de Teerã na manhã deste sábado, segundo a agência estatal iraniana Mehr News.



Trump não detalhou quais lideranças teriam sido atingidas nem forneceu informações adicionais sobre o alegado ataque, mas compartilhou o vídeo da ofensiva em seu post.