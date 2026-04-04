Ministério da Defesa do Kuwait contabiliza oito ataques de mísseis e 19 ataques de drones nas últimas 24 horas - Reprodução / Redes Sociais

Ministério da Defesa do Kuwait contabiliza oito ataques de mísseis e 19 ataques de drones nas últimas 24 horasReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/04/2026 19:48 | Atualizado 04/04/2026 20:09

O exército do Kuwait afirma que suas defesas aéreas estão interceptando ataques de mísseis e drones neste sábado (04), em publicação no X (antigo twitter).

''As defesas aéreas do Kuwait estão atualmente enfrentando ataques hostis de mísseis e drones. O Estado-Maior do Exército informa que, caso sejam ouvidos sons de explosão, estes são resultado da interceptação dos ataques hostis pelos sistemas de defesa aérea. Todos são solicitados a seguir as instruções de segurança emitidas pelas autoridades competentes.'', destacou o comunicado.

Segundo o jornal Al Jazeera, o Ministério da Defesa do Kuwait contabiliza oito ataques de mísseis e 19 ataques de drones nas últimas 24 horas.