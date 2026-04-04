Ministério da Defesa do Kuwait contabiliza oito ataques de mísseis e 19 ataques de drones nas últimas 24 horasReprodução / Redes Sociais
Kuwait afirma estar interceptando ataques de mísseis e drones
Forças armadas do país emitiram comunicado oficial via X
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