Laura Whyte, de 32 anos, afirma ter recebido aproximadamente R$ 13,6 mil em ajuda para ter condição de produzir conteúdo adulto em uma plataforma - Reprodução

Laura Whyte, de 32 anos, afirma ter recebido aproximadamente R$ 13,6 mil em ajuda para ter condição de produzir conteúdo adulto em uma plataformaReprodução

Publicado 04/04/2026 15:40

A atriz pornô Laura Whyte, de 32 anos, criadora de conteúdo adulto em um plataforma digital, afirma ter recebido cerca de 2 mil libras esterlinas (R$ 13,6 mil) de seguidores para custear despesas com combustível e aquecimento em meio à alta dos preços de energia, associada ao cenário internacional envolvendo o Irã. Ela diz que, além da mensalidade paga por assinantes, alguns homens enviam valores extras sem exigir contrapartidas.

Moradora da cidade de Aberdeen, na Escócia, Laura relata que utiliza os valores para cobrir gastos domésticos e preservar sua renda principal. Segundo ela, parte dos seguidores se identifica como 'sugar daddies' e encara os envios como uma forma de apoio. “Eles não querem nada em troca; veem isso como uma maneira de ajudar”, afirmou.

A produtora de conteúdo destaca que a ajuda se intensificou com o aumento no custo do aquecimento. Ela relata que o valor de combustível gasto em um mês praticamente dobrou e que isso passou a dificultar seu trabalho.

Desde que ingressou no setor, em 2021, Laura afirma ter quitado a casa onde vive, avaliada em cerca de 200 mil libras esterlinas (R$ 1,3 milhão). Ela também diz que consegue poupar parte significativa da renda, já que utiliza as doações para despesas do dia a dia, como supermercado, combustível e itens domésticos.

Por fim, Laura afirma que tenta retribuir a generosidade oferecendo apoio emocional e ajuda financeira a outras pessoas. "Isso mostra que o mundo não é só guerra, caos e ódio. Ainda existem pessoas boas, que se importam", completou.