Segundo governo, Iván Mordisco fugiu pela mata após um bombardeio do exército que matou seus simpatizantes - AFP / Reprodução

Segundo governo, Iván Mordisco fugiu pela mata após um bombardeio do exército que matou seus simpatizantesAFP / Reprodução

Publicado 04/04/2026 22:04

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse neste sábado (04) que o líder guerrilheiro mais procurado do país suborna oficiais da força pública em troca de informações que o permitem escapar de bombardeios militares.

Segundo o governo, Iván Mordisco, líder das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (Farc), foge pela mata, após um bombardeio do exército que matou na semana passada seis de seus simpatizantes mais próximos no departamento de Vaupés. Autoridades suspeitam de que o líder esteve no local pouco antes da operação.

"Mordisco compra os comandantes que devem capturá-lo. Dessa forma, escapa dos bombardeios, mas deixa os seus morrerem", publicou Petro no X (antigo twitter).

Após tentar negociar a paz, o presidente colombiano lançou uma guerra contra Mordisco. Três irmãos do guerrilheiro foram capturados e acusados de homicídio, sequestro e tráfico de armas.

O líder rebelde vive do narcotráfico e do garimpo ilegal, no país que mais produz cocaína no mundo. Petro tentou negociar por um ano, mas Mordisco abandonou as conversas e aumentou sua pressão violenta contra a força pública e a população civil.

A Colômbia realizará em maio eleições gerais para definir o sucessor de Petro, que não pode se reeleger.