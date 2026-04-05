Quatro membros da tripulação da Artemis se preparam para orbitar a Lua pela primeira vez em mais de meio século - AFP

Quatro membros da tripulação da Artemis se preparam para orbitar a Lua pela primeira vez em mais de meio séculoAFP

Publicado 05/04/2026 12:14

Já tendo percorrido mais da metade do caminho até a Lua, os astronautas da Artemis II se preparam para entrar na órbita lunar, trajeto que os levará mais longe no espaço do que até mesmo os astronautas da Apollo 13. Por outro lado, o banheiro da nave está com problemas novamente.

A equipe composta por três norte-americanos e um canadense deve chegar ao destino nesta segunda-feira, 6. Eles vão fotografar o misterioso lado oculto da Lua enquanto voam em torno dela. É a primeira tripulação com destino à Lua em mais de 53 anos, retomando de onde o programa Apollo da Nasa parou.

"A Terra está bem pequena, e a Lua está definitivamente ficando maior", relatou o piloto Victor Glover. Até que o banheiro da cápsula Orion seja consertado, o Controle da Missão instruiu os astronautas a usarem sacos de coleta de urina de reserva. O chamado banheiro lunar apresentou defeito após a decolagem na quarta-feira e tem funcionado de forma irregular desde então. Uma versão do banheiro da Artemis II foi testada na Estação Espacial Internacional há vários anos.

Os engenheiros suspeitam que gelo possa estar bloqueando o cano do banheiro, impedindo que a urina seja totalmente descarregada para o espaço. O banheiro ainda está funcionando para o número 2.

Debbie Korth, vice-gerente do programa Orion da Nasa, disse que os astronautas também relataram um odor vindo do banheiro, que fica embutido no piso da cápsula e tem uma porta e uma cortina para garantir a privacidade.

John Honeycutt, presidente da equipe de gerenciamento da missão, disse que é da natureza humana se interessar pelo vaso sanitário espacial e, embora ele esteja "em bom estado no momento", ele gostaria que estivesse funcionando a 100%.

"Eles estão bem", disse ele sobre os astronautas. "Eles foram treinados para lidar com a situação."

Missão vai quebrar recorde de distância para seres humanos

A Artemis II está prestes a estabelecer um recorde de distância para os seres humanos, viajando mais de 400 mil quilômetros da Terra antes de fazer uma curva em U atrás da Lua e voltar para casa sem parar ou entrar na órbita lunar. O recorde é atualmente detido pela Apollo 13.

A Agência Espacial Canadense comemorou o papel do país na missão, falando de Quebec com o astronauta Jeremy Hansen enquanto ele se dirigia para seu encontro lunar. Hansen é o primeiro cidadão não americano a voar para a Lua.

"Hoje ele está fazendo história para o Canadá", disse a presidente da Agência Espacial Canadense, Lisa Campbell. "Enquanto o observamos dar esse passo ousado rumo ao desconhecido, que sua jornada nos lembre que o futuro do Canadá é escrito por aqueles que ousam buscar mais."

Hansen, Glover, Reid Wiseman e Christina Koch são os primeiros astronautas lunares do mundo desde a tripulação de três da Apollo 17 em 1972. Koch e Glover são a primeira mulher e o primeiro astronauta negro a ir à Lua, respectivamente.

A missão de quase 10 dias - que terminará com um pouso no Pacífico em 10 de abril - é o primeiro passo nos planos ambiciosos da Nasa de uma base lunar sustentável. A agência espacial tem como meta a alunissagem de dois astronautas perto do polo sul lunar em 2028.