Embarcação de madeira virou em área de busca e resgate controlada pela Líbia - X (antigo Twitter)/Reprodução

Embarcação de madeira virou em área de busca e resgate controlada pela LíbiaX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 05/04/2026 14:03

Mais de 70 pessoas foram declaradas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes no Mediterrâneo central, neste domingo (5), que deixou pelo menos dois mortos. As informações são das ONGs Mediterranea Saving Humans e Sea-Watch.