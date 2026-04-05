Data estimulada por Trump, que já havia sido adiada anteriormente, agora escorregou para terçaAFP / Reprodução
Trump ameaça destruir todas as usinas elétricas do Irã caso país não reabra Ormuz
Segundo líder norte-americano, terça-feira (7) será o 'Dia da Usina Elétrica e o Dia da Ponte no Irã'
Trump ameaça destruir todas as usinas elétricas do Irã caso país não reabra Ormuz
Segundo líder norte-americano, terça-feira (7) será o 'Dia da Usina Elétrica e o Dia da Ponte no Irã'
China diz estar pronta para cooperar com a Rússia para reduzir tensão no Oriente Médio
Os dois países são membros permanentes do conselho da ONU
Candidato de direita na Colômbia denuncia 'interceptações ilegais' do presidente
Gustavo Petro disse que opositor teve conversas com empresa que fará contagem dos votos nas próximas eleições
Ataques israelenses deixam quatro mortos em Gaza
Pelo menos 715 pessoas morreram no território desde que cessar-fogo entrou em vigor, em outubro de 2025
Artemis II: Astronautas registram imagem inédita da Lua
Tripulação observou região nunca antes vista por humanos durante viagem rumo ao sobrevoo lunar
Vídeo: Naufrágio deixa mais de 70 desaparecidos no Mediterrâneo
Duas pessoas morreram, dizem ONGs