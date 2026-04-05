Data estimulada por Trump, que já havia sido adiada anteriormente, agora escorregou para terça - AFP / Reprodução

Data estimulada por Trump, que já havia sido adiada anteriormente, agora escorregou para terçaAFP / Reprodução

Publicado 05/04/2026 16:43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu destruir todas as usinas elétricas do Irã caso o país persa não reabra o Estreito de Ormuz até a noite de terça-feira (7). "Se eles não cumprirem, se quiserem mantê-lo fechado, vão perder todas as usinas de energia e todas as outras usinas que eles têm no país inteiro", disse neste domingo (5), em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal (WSJ).

Mais cedo, ele já havia postado uma mensagem em sua rede Truth Social que terça-feira será o "Dia da Usina Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irã". Posteriormente, ele disse ao canal televisivo Fox News que o Irã "está negociando" e um acordo pode sair até esta segunda (6). Segunda era o prazo dado pelo presidente norte-americano para a abertura do Estreito. A data, que já havia sido adiada anteriormente, agora escorregou para terça.

Sobre quando a guerra terminará, ao The Wall Street Journal (WJS), Trump afirmou: "Eu aviso vocês bem em breve." Ele reiterou que, se o Irã não anunciar a abertura do estreito até terça, "aquele país levará 20 anos para se reconstruir, se tiver sorte, se ainda existir um país". "Se eles não fizerem algo até a noite de terça-feira, não terão mais nenhuma usina de energia e não ficará nenhuma ponte de pé", repetiu.

Ele acrescentou que não está preocupado com o sofrimento do povo iraniano, caso a infraestrutura civil seja atingida. "Não, eles querem que a gente faça isso", declarou o presidente norte-americano ao jornal, acrescentando que o povo iraniano está "vivendo no inferno".