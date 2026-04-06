Ataques contra cidades em todo o Irã mataram mais de 25 pessoas entre domingo e segundaAFP / Reprodução
Irã e EUA recebem proposta de cessar-fogo e reabertura do Estreito de Ormuz
Iniciativa partiu de mediadores do Egito, do Paquistão e da Turquia, que esperam que a janela de 45 dias
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Ataques aéreos matam ao menos 25 pessoas no Irã
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Porta-voz da presidência diz que reabertura do Estreito de Ormuz só pode ocorrer se parte das receitas do tráfego for destinada a compensar o Irã pelos danos de guerra
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