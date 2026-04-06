Missão fará primeiro sobrevoo tripulado em volta do satélite em mais de 50 anos - AFP

Missão fará primeiro sobrevoo tripulado em volta do satélite em mais de 50 anosAFP

Publicado 06/04/2026 07:28





A nave Orion utilizará a gravidade lunar para ganhar impulso em um sobrevoo que levará a tripulação a uma distância recorde, superando qualquer ponto do espaço alcançado pelo ser humano até hoje.



A missão, iniciada na quarta-feira da semana passada, entrou no que a Nasa denomina esfera de influência lunar às 4h42 GMT (1h42 de Brasília) e em breve realizará o primeiro sobrevoo lunar desde 1972.



Nesta etapa, a missão estará a quase 63 mil km da Lua e a 374 mil km da Terra, informou um funcionário da Nasa.



A agência espacial norte-americana publicou no domingo uma imagem registrada pela tripulação, na qual a



"Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista por olhos humanos", informou a Nasa. A enorme cratera, que se assemelha a um alvo, já tinha sido fotografada anteriormente por câmeras orbitais.



A tripulação da nave Orion tem os norte-americanos Christina Koch, Reid Wiseman e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen.



"Obrigado a vocês e a toda a equipe em terra por perpetuar o legado da Apollo com a Artemis. Boa viagem e um retorno seguro", desejou o astronauta do programa Apollo Charles Duke, 90.



O norte-americano é um dos últimos homens que participaram de uma missão na Lua, em 1972. Desde então, nenhum ser humano havia se aproximado do satélite natural.



Planos revisados Os astronautas da missão Artemis II iniciaram nesta segunda-feira (6) a fase final de sua aproximação da Lua, quando alcançaram o ponto de inflexão no qual a gravidade lunar exerce uma atração maior sobre a nave do que a gravidade da Terra.A nave Orion utilizará a gravidade lunar para ganhar impulso em um sobrevoo que levará a tripulação a uma distância recorde, superando qualquer ponto do espaço alcançado pelo ser humano até hoje.A missão, iniciada na quarta-feira da semana passada, entrou no que a Nasa denomina esfera de influência lunar às 4h42 GMT (1h42 de Brasília) e em breve realizará o primeiro sobrevoo lunar desde 1972.Nesta etapa, a missão estará a quase 63 mil km da Lua e a 374 mil km da Terra, informou um funcionário da Nasa.A agência espacial norte-americana publicou no domingo uma imagem registrada pela tripulação, na qual a Lua aparece distante e a bacia Oriental visível."Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista por olhos humanos", informou a Nasa. A enorme cratera, que se assemelha a um alvo, já tinha sido fotografada anteriormente por câmeras orbitais.A tripulação da nave Orion tem os norte-americanos Christina Koch, Reid Wiseman e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen."Obrigado a vocês e a toda a equipe em terra por perpetuar o legado da Apollo com a Artemis. Boa viagem e um retorno seguro", desejou o astronauta do programa Apollo Charles Duke, 90.O norte-americano é um dos últimos homens que participaram de uma missão na Lua, em 1972. Desde então, nenhum ser humano havia se aproximado do satélite natural.

A Nasa destacou que a tripulação da Artemis concluiu um teste para garantir que a pilotagem manual funciona e também revisou seu plano de observação científica para identificar e fotogravar diversos acidentes geográficos da superfície lunar.



Os astronautas começaram o domingo com uma refeição que inclui ovos mexidos e café, informou a Nasa, e acordaram com a música "Pink Pony Club", sucesso pop de Chappell Roan.



"A moral a bordo é elevada", disse o comandante Reid Wiseman ao Centro de Controle da Missão em Houston, ao início do dia da tripulação.



Este pai de duas meninas estava especialmente animado, em parte porque teve a oportunidade de falar com as filhas do espaço.



"Estamos aqui em cima, tão longe, e por um momento voltei a me reunir com minha pequena família", disse, durante coletiva de imprensa ao vivo. "Foi simplesmente o maior momento de toda a minha vida", acrescentou.



Os astronautas receberam formação em geologia para poder fotografar e descrever os traços lunares, inclusive antigos fluxos de lava e crateras de impacto.



Eles verão a Lua de um ponto de vista único em comparação com as missões Apollo das décadas de 1960 e 1970.



Os voos Apollo sobrevoaram a superfície lunar a cerca de 70 milhas, mas a tripulação da Artemis II estará a pouco mais de 4.000 milhas em sua maior aproximação, o que lhes permitirá ver a superfície completa e circular da Lua, inclusive as regiões próximas dos dois polos.



Nunca visto

Os astronautas da Artemis II já experimentaram perspectivas totalmente novas. "Ontem à noite, tivemos nossa primeira visão do lado oculto da Lua, e foi absolutamente espetacular", disse Koch, durante uma entrevista ao vivo do espaço.



A missão faz parte de um plano de longo prazo para retornar de forma sustentável à Lua, com o objetivo de estabelecer uma base permanente que sirva de plataforma para futuras explorações.



Durante o sobrevoo do satélite, "vamos aprender muito sobre a nave espacial", ressaltou hoje à rede de TV CNN o diretor da Nasa, Jared Isaacman. "É o que mais nos interessa em termos de dados", acrescentou, ao lembrar que a cápsula Orion ainda não havia transportado nenhuma pessoa.



A Nasa pretende fazer um pouso lunar em 2028, antes do fim do mandato de Donald Trump.