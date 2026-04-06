EUA ameaçaram bombardear infraestruturas do Irã se país não chegar a acordo sobre Estreito de Ormuz até terça (7) - Arquivo/AFP

EUA ameaçaram bombardear infraestruturas do Irã se país não chegar a acordo sobre Estreito de Ormuz até terça (7)Arquivo/AFP

Publicado 06/04/2026 12:43

O Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo na guerra com os Estados Unidos e Israel, intermediada pelo Paquistão, informou um veículo de imprensa estatal nesta segunda-feira, 6, sem especificar a fonte.



"O Irã transmitiu sua resposta ao Paquistão em relação à proposta americana para encerrar a guerra", afirmou a agência de notícias Irna, sem revelar o conteúdo do plano.



"Nessa resposta — delineada em dez pontos — o Irã (...) rejeita um cessar-fogo e insiste na necessidade de encerrar definitivamente o conflito", acrescentou.

Trump não validou cessar-fogo no Irã proposto por mediadores, diz Casa Branca

A Casa Branca confirmou, nesta segunda-feira, que havia recebido uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 45 dias com o Irã, mas detalhou que o presidente Donald Trump "não a validou".



A imprensa americana informou que Washington recebeu uma proposta dos mediadores para um cessar-fogo de 45 dias na guerra do Oriente Médio.



"Esta é uma das muitas ideias, e o presidente (Trump) não a validou. A Operação Fúria Épica continua", disse à reportagem um funcionário da Casa Branca.



A proposta de cessar-fogo foi apresentada por mediadores paquistaneses, egípcios e turcos, segundo o site de notícias Axios.



Trump estabeleceu um prazo até as 20h de terça-feira, 7, (21h no horário de Brasília) antes de bombardear as infraestruturas iranianas.



O Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas "considerarem oportuno", declarou um porta-voz militar nesta segunda-feira.