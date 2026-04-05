O caça-bombardeiro F-15E havia caído no sudoeste do Irã na sexta-feira (3), e seus dois ocupantes haviam se ejetado em pleno voo - AFP / Reprodução

O caça-bombardeiro F-15E havia caído no sudoeste do Irã na sexta-feira (3), e seus dois ocupantes haviam se ejetado em pleno vooAFP / Reprodução

Publicado 05/04/2026 20:35 | Atualizado 05/04/2026 20:44

Os Estados Unidos e o Irã apresentaram, neste domingo (5), versões diferentes sobre o resgate de um aviador do caça americano abatido na última sexta-feira (3). Enquanto o exército do Irã afirmou que a operação dos EUA "fracassou completamente", o presidente americano Donald Trump assegurou que o oficial foi resgatado "são e salvo".

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a própria Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) lançou uma campanha de desinformação sobre o resgate para conseguir retirar tripulante do Irã.



O porta-voz do comando militar central iraniano, Ebrahim Zolfaghari, declarou que "a suposta operação de resgate do Exército dos Estados Unidos, planejada como uma missão de engano e fuga em um aeroporto abandonado no sul de Isfahan, sob o pretexto de recuperar o piloto de um avião abatido, foi completamente frustrada."



Em uma mensagem em vídeo divulgada pela televisão estatal, ele afirmou que "dois aviões de transporte militar C-130 e dois helicópteros Black Hawk foram destruídos" durante a operação. Acrescentou que o presidente estadunidense Donald Trump continua com sua "retórica vazia e distração, embora a realidade no terreno demonstre a posição superior das poderosas forças armadas do Irã".



A mídia estatal divulgou imagens de destroços carbonizados espalhados em uma área desértica, de onde ainda saía fumaça. A agência de notícias Tasnim informou, por sua vez, que os ataques realizados durante a operação de resgate causaram cinco mortos no sudoeste do Irã.



O caça-bombardeiro F-15E havia caído no sudoeste do Irã na sexta-feira (3), e seus dois ocupantes haviam se ejetado em pleno voo.



A versão dos Estados Unidos, por sua vez, é a de que o resgate foi bem-sucedido. Trump escreveu, em sua plataforma Truth Social, que "esta é a primeira vez na memória militar que dois pilotos americanos foram resgatados, separadamente, em território inimigo profundo".



Segundo reportagem da AP, os dois pilotos foram resgatados em momentos diferentes, e a CIA tentou despistar o governo iraniano antes de o segundo tripulante ser encontrado. Para isso, a agência de inteligência americana espalhou a informação falsa de que esse americano já havia sido resgatado antes mesmo de ele ser localizado.



A agência de notícias diz que os socorristas enfrentaram grandes obstáculos, incluindo dois helicópteros Black Hawk sob fogo e problemas com dois aviões de transporte que forçaram os militares dos Estados Unidos a destruí-los.



Uma pessoa familiarizada com a situação disse à AP, sob condição de anonimato, que os dois helicópteros conseguiram alcançar espaço aéreo seguro, embora não esteja claro se pousaram ou se houve feridos entre os tripulantes.



A televisão estatal do Irã, no entanto, exibiu neste domingo (5) um vídeo mostrando o que alegou serem partes de uma aeronave americana abatida pelas forças iranianas, além de uma imagem de uma espessa fumaça negra se elevando. A emissora afirmou que o Irã derrubou as aeronaves que faziam parte da operação de resgate.