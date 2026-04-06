Será o primeiro sobrevoo tripulado em volta do satélite em mais de 50 anos - AFP

Será o primeiro sobrevoo tripulado em volta do satélite em mais de 50 anosAFP

Publicado 06/04/2026 10:05





No sexto dia da missão, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen serão acordados às 11h50 (no horário de Brasília). A cobertura especial do sobrevoo está prevista para começar às 14h, e poderá ser acompanhada pela plataforma A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos (Nasa) transmitirá nesta segunda-feira, 6, o sobrevoo lunar da missão Artemis II.No sexto dia da missão, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen serão acordados às 11h50 (no horário de Brasília). A cobertura especial do sobrevoo está prevista para começar às 14h, e poderá ser acompanhada pela plataforma Nasa+ ou pelo canal da agência no YouTube

A tripulação deverá fazer um pronunciamento sobre o marco às 15h10, antes de dar início ao período de observação lunar, às 15h45. A Nasa informou que os astronautas poderão observar os lados visíveis e ocultos da Lua durante essa etapa, que deve durar sete horas.



"Como o ângulo do Sol na Lua muda cerca de um grau a cada duas horas, a tripulação não podia saber exatamente quais condições de iluminação esperar na superfície lunar até depois do lançamento. Esta reunião oferece uma última oportunidade para revisar os detalhes antes do início do sobrevoo", explicou a agência.



A expectativa é que, por volta das 14h56, a equipe da Artemis II ultrapasse o recorde de maior distância percorrida por um ser humano em relação à Terra, ao atingir 406,8 mil quilômetros - superando em cerca de 6,6 mil quilômetros a missão Apollo 13, que chegou a 400,2 mil quilômetros da Terra na década de 1970.



A tripulação deverá fazer um pronunciamento sobre o marco às 15h10, antes de dar início ao período de observação lunar, às 15h45. A Nasa informou que os astronautas poderão observar os lados visível e oculto da Lua durante essa etapa, que deve durar sete horas.



O espaço nas janelas da Orion é limitado e, por isso, a equipe se dividirá em duplas para realizar a observação. Cada dupla passará de 55 a 85 minutos observando o satélite natural, enquanto a outra se exercita ou trabalha em outras tarefas.



Os astronautas devem fazer a maior aproximação da Lua às 20h02, chegando a cerca de 6,6 mil quilômetros. Cinco minutos depois, eles devem atingir o ponto mais distante da Terra.



"A essa distância, a Lua parecerá aos astronautas aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete segurada com o braço estendido. Eles também poderão ser os primeiros humanos a ver algumas partes do lado oculto da Lua a olho nu", disse a Nasa.



Entre 19h44 e 20h25, o Centro de Controle de Missão deve ficar sem comunicação com a tripulação, já que a Orion estará atrás da Lua. O período de observação deve terminar por volta das 22h20. Ao fim dessa etapa, a tripulação começará a transferir algumas imagens para a equipe em solo, que analisará o material durante a noite para discutir os resultados com os astronautas na terça-feira, 7.



A Artemis II teve início na última quarta-feira, 1º, e deve se estender até a próxima sexta-feira, 10, quando a tripulação retornará à Terra. Esta é a primeira missão tripulada à Lua desde o encerramento do programa Apollo 17, em 1972.