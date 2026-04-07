Prazo de Trump para Irã chegar a acordo de cessar-fogo com americanos se encerra nesta terça-feira (7)Heinz-Peter Bader
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